Covid-19 Україна

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Еверест «виріс» майже на метр

Найвища в світі гора Еверест виявилася майже на метр вище, ніж вважалося раніше.

Вівторок, 8 грудня 2020, 13:41

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, Еверест “виріс” на 86 см і тепер, згідно з дослідженням міністерств закордонних справ та служб з питань геодезії Китаю та Непалу, його висота становить 8848,86 м.

Спори про реальну висоті Евересту ведуться давно. Китайська влада раніше заявляла, що його слід вимірювати по висоті скелі, в той час як влада Непалу стверджувала, що сніг на вершині гори також повинен бути врахований.

Попередні офіційні вимірювання в Китаї в 8 844,43 метра робили гору на чотири метри нижче, ніж в Непалі, оскільки там вважали, що висота Евересту становить 8 848 м.

Деякі геологи припустили, що сильний землетрус в 2015 році міг вплинути на висоту Евересту. Землетрус магнітудою 7,8 забрав життя близько 9000 осіб в Непалі і викликав лавину, яка засипала частина базового табору на горі.

Вважається, що землетрус міг викликати скорочення сніжної шапки Евересту. Вчені виявили, що деякі гімалайські вершини, такі як Лангтанг, після землетрусу зменшилися в висоті приблизно на метр.

Інші експерти стверджували, що гора Еверест, як і інші, могла поступово рости через рухомі тектонічні плити, на яких вона розташована.

  • 13 березня влада Непалу прийняла рішення скасувати всі експедиції на гору Еверест до кінця сезону скелелазіння в зв’язку з пандемією коронавірусу.
Теги: гора, висота, дослідження, Еверест

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