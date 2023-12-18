Сума онлайн-покупок за рік зросла на 21%.

За даними групи компаній EVO (Prom, Shafa, Kabanchik та ін), загальна сума товарів та послуг, які були придбані в Україні в інтернеті протягом 2023 року — 182 мільярди гривень, це на 21% більше, ніж торік. Кожна 10-та покупка відбувається онлайн: на маркетплейсах, в інтернет-магазинах та соцмережах.

Інтернет-покупців більшає

“Майже 10 млн українців купують товари онлайн, із них 1,5 мільйони зробили свою першу онлайн-покупку цього року, — говорить Денис Горовий CEO Prom.ua та EVO. — У 2023 році люди менше переміщувались усередині країни, ніж минулого року. Частина повернулась додому, частина — продовжує обживатися на новому місці, а відтак більше витрачають на побутові та особисті речі”.



Також продовжується тренд минулого року — готовність людей змінювати споживацькі звички та купувати повсякденні товари онлайн, здебільшого на маркетпейсах.

Товари року: каски, садові рослини та парфуми

Структура онлай-покупок на Промі відображає ситуацію у країні — шукають і купують чимало товарів для військових, а також все для облаштування дому та саду. Максимальний приріст замовлень був у таких категоріях: комплектуючі для касок та бронежилетів, біодобавки, садові рослини, автозапчастини та парфуми.

Найбільше ж у 2023 році на Промі купували: чохли для телефонів, кеди, кросівки, жіночі парфуми, корм та ласощі для домашніх улюбленців.





Улюблений час онлайн-покупок: середина робочого дня

“Частіше за все в онлайні купують об 11-12 ранку та о 15-16 годині після обіду, – говорить Олександр Лапко, CEO RozetkaPay – платіжного партнера Prom.ua. — Понад 40% замовлень на маркетплейсі оплачують одразу карткою. Водночас майже половина покупців оплачують товари у точках видачі, щоб мати змогу його оглянути перед покупкою”.

Драйвери ринку: безкоштовна доставка та соціальний шопінг

Найпотужнішим драйвером ринку лишається безкоштовна доставка, зокрема у точки видачі Розетки, та дешева доставка товарів. Відповідно, висока вартість доставки, навпаки, гальмує зростання ринку. Середній чек на Промі — 1225 грн, на Шафі — 450 грн, а середня вартість доставки — 105 грн. Коли покупець на доставку витрачає додаткові 10-25% вартості товару, мотивація до покупки онлайн нижча, ніж коли доставка безкоштовна.

Рухає ринок і онлайн-шопінг як розвага: стрімінгові продажі та товари, які “залітають” у тренди у соцмережах, контент від блогерів.

Водночас безпечні оплати, сервіс, вигідні ціни та великий асортимент вже стали базою, на яку очікують за замовчуванням.

Кілька цікавих фактів, які вплинули на ринок:

Минулого 2022 року через переміщення українців за кордон, кількість інтернет-покупців знизилась на чверть. Цього року навпаки бачимо приріст +17%.

У 2022 році ритейл (сума всіх роздрібних покупок в Україні і онлайн, і офлайн) не виріс. У 2023 році є істотний приріст + 30% рік до року.