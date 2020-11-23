Креативна економіка здатна протистояти проблемам зайнятості, зростити вартість українського експорту та генерувати ВВП, але потребує підтримки чи не більше за інші галузі, - такі висновки IV Міжнародного Форуму "Креативна Україна", який днями завершився у столиці.

Понад 50 спікерів з 10 країн та 15 різнопланових модулів з фаховими обговореннями – цьогорічна програма Форуму вперше реалізовувалась з поєднанням онлайн та офлайн форматів, що дало змогу залучити чимало міжнародних експертів. Спікери та учасники зосередилися на розгляді оптимальних шляхів підтримки та розвитку креативної економіки держави під час коронакризи, адже більшість представників креативних індустрій належать до малих та мікропідприємців.

Президент України Володимир Зеленський, відкриваючи Форум, зазначив: “Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України, для цього в нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс, у нас є спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують фенікса, що постає з попелу, постає оновленим, молодим, сильним, адаптованим до нового життя, до нової реальності. А держава зробить усе, аби ця реальність для креативних індустрій була комфортною, а умови максимально сприятливими”.

Згідно з дослідженням МВФ та Глобальної бази даних ЮНКТАД з креативної економіки, озвученими під час форуму, кожен десятий з суб’єктів господарювання та майже 4% з загальної кількості зайнятих працівників працювали в тому чи іншому секторі креативних індустрій,тому вважати індустрії “недогравцями” в економічному житті країни немає приводів. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підкреслив, що одне з головних завдань – визнання ваги креативних підприємців та інвестиції у креативні індустрії.

“До чого призвів карантин, якщо ми говоримо про креативну економіку? Втрати – 3 млрд доларів, це 2% ВВП, і ще 300 тисяч робочих місць. Якщо ми будемо продовжувати в той самий спосіб, нас чекає сумна перспектива”, – додав він.

Тому, за словами Міністра, дуже важливо зараз згуртуватися навколо створення та розбудови екосистеми креативного підприємництва.

Також в рамках форуму виступили з лекціями професор культурної економіки у Міланському університеті IULM та старший дослідник у metaLAB Гарвард П’єр Луїджі Сакко та викладач Стенфордської вищої школи бізнесу Біл Ґутентаґ, які у кризовому періоді вбачають інструмент, здатний допомогти підприємцям та наближати нові технології за наявності необхідної підтримки галузей.

“Наслідком пандемії стало значне прискорення цифрових інновацій у культурному і креативному секторі. Технології, які готувалися на наступну хвилю технологічного розвитку – такі як штучний інтелект чи доповнена реальність – тепер стають частиною термінової політики розвитку нових платформ для кінотеатрів, музеїв тощо.

Важливо визначити роль малого бізнесу. Кремнієва долина починалася з маленьких стартапів, які створили сучасну цифрову економіку. Я думаю, що є потенціал створення цифрової креативної економіки. Пандемія пришвидшує перехід від бізнес-моделей минулого століття до сучасних діджитал-форматів”, – ділився порадами П’єр Луїджі Сакко.

Протягом двох днів усі охочі могли долучатися до перегляду модулів онлайн.Наразі записи трансляцій доступні за тими ж посиланнями: В перший день форуму відбулися модульні дискусії про важливість інвестицій в культуру (за участі українських та європейських урядовців) та про спроможності креативних індустрій в новій реальності (за участі професора Стенфордського університету Френсіса Фукуями та українських науковців-філософів), а також п’ять секторальних модулів – кіно, моду, Спілки креативної індустрії SPOM, «Дім Європи» (Частина 1) та «Український культурний фонд» (Частина 1).

У другий день відбулися три модульні дискусії, присвячені “Великій реставрації”, розвитку медіасфери та створенню соціально вагомого контенту, та серія секторальних модулів за участі представників державних інституцій, діячів креативних індустрій, засновників та керівників провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки (Книжкова екосистема у часи змін: дослідження і рішення, «Концертна індустрія», «Інтелектуальна власність та креативні індустрії», «Дім Європи» (Частина 2) та «Український культурний фонд» (Частина 2).

Довідково: Креативні індустрії — види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості. (ЗУ “Про культуру”). До креативних індустрій належать: дизайн, мода, нові медіа та ІТ, візуальні, аудіовізуальні та аудіальні, сценічні мистецтва, видавництво книг та друкованої преси, народні художні промисли, діяльність музеїв та бібліотек, архітектура, урбаністика, реклама, маркетинг, РR та інші.