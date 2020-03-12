Чемпіонат Європи з футболу, який повинен пройти влітку 2020-го року, можуть перенести на 2021-й рік через китайський атиповий коронавірус.

Про це повідомляє французьке видання Lequipe.

Уточнюється, що 17 березня в УЄФА буде проведено відеоконференцію, на якій представники всіх 55-ти футбольних асоціацій Європи вирішать питання перенесення Євро-2020 на 2021-й рік.

Таким чином в УЄФА мають намір відреагувати на пандемію китайського атипового коронавірусу.

Крім того, мова на відеоконференції піде також про скасування всіх європейських і національних змагань. УЄФА планує скасувати поточну Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

Повідомляється, що ідея футбольних функціонерів полягає в тому, щоб дати європейським асоціаціям час для догравання єврокубків після завершення пандемії, після чого часу для проведення Євро-2020 вже не залишиться.

Також під питанням і проведення матчів плей-офф Ліги націй, які повинні були відбутися в кінці березня і визначити останніх чотирьох учасників чемпіонату Європи.