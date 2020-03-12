Про це повідомляє французьке видання Lequipe.
Уточнюється, що 17 березня в УЄФА буде проведено відеоконференцію, на якій представники всіх 55-ти футбольних асоціацій Європи вирішать питання перенесення Євро-2020 на 2021-й рік.
Таким чином в УЄФА мають намір відреагувати на пандемію китайського атипового коронавірусу.
Крім того, мова на відеоконференції піде також про скасування всіх європейських і національних змагань. УЄФА планує скасувати поточну Лігу чемпіонів і Лігу Європи.
Повідомляється, що ідея футбольних функціонерів полягає в тому, щоб дати європейським асоціаціям час для догравання єврокубків після завершення пандемії, після чого часу для проведення Євро-2020 вже не залишиться.
Також під питанням і проведення матчів плей-офф Ліги націй, які повинні були відбутися в кінці березня і визначити останніх чотирьох учасників чемпіонату Європи.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.