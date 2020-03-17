Про це повідомляється в Twitter Федерації футболу Норвегії.
Уточнюється, що сьогодні в УЄФА проводиться відеоконференція зв’язку за участю представників 55 членів асоціації, на якій і було прийнято відповідне рішення.
Євро-2020 повинно було пройти з 12–го червня по 12–те липня 2020 го року в 12 різних містах Європи.
Передбачається, що в наступному, 2021–му році, чемпіонат Європи з футболу повинен пройти з 11–го червня по 11–е липня.
У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.