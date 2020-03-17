Чемпіонат Європи з футболу переноситься з 2020-го на 2021-й рік через пандемію китайського атипового коронавірусу.

Про це повідомляється в Twitter Федерації футболу Норвегії.

Уточнюється, що сьогодні в УЄФА проводиться відеоконференція зв’язку за участю представників 55 членів асоціації, на якій і було прийнято відповідне рішення.

Євро-2020 повинно було пройти з 12–го червня по 12–те липня 2020 го року в 12 різних містах Європи.

Передбачається, що в наступному, 2021–му році, чемпіонат Європи з футболу повинен пройти з 11–го червня по 11–е липня.

У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.