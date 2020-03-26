Єврокомісія отримає дані користувачів з їх геопозицією від восьми операторів мобільного зв'язку, щоб відстежувати їх переміщення в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

У ЄК обіцяють, що дані будуть анонімними, а видалять їх, як тільки закінчиться пандемія. Дані погодилися надати оператори Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia і A1 Telekom Austria.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьоері Бретон запевнив, що план ЄС не має на меті контролювати людей.

Зокрема, відстежують пересування громадян через прив’язку до геопозіції влади деяких країн від Сінгапуру до Тайваню, а також Ізраїлю.

Європейський супервизор захисту даних (EDPS) заявив, що таке рішення не порушує правила конфіденційності, поки існують гарантії.

“Комісія повинна чітко визначити набір даних, які вона хоче отримати, і забезпечити прозорість для громадськості, щоб уникнути будь-яких можливих непорозумінь”, – зазначили у відомстві.