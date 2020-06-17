Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Розслідування стосуються можливого порушення компанією правил конкуренції Євросоюзу.

У рамках одного з розслідувань планується з’ясувати, чи порушує Apple правила конкуренції ЄС при використанні системи Apple Pay.

Apple Pay – це запатентована система Apple для мобільних платежів на iPhone і iPad, що використовується для здійснення платежів у торгових додатках і на сайтах, а також у магазинах.

Розслідування стосується заходів щодо інтеграції Apple Pay в торгові програми та сайти на iPhone і iPad; обмежень на доступ до функції Near Field Communication (NFC) для платежів у магазинах; та ймовірних відмов у доступі до Apple Pay.

У Єврокомісії виникли побоювання, що “умови інтеграції сервісу Apple Pay в додатки для оплати товарів і послуг можуть порушувати конкуренцію і обмежувати купівельний вибір, а також інновації”.

Крім того, мова йде про те, що використовувати для безконтактних платежів модуль NFC (“ближній безконтактний зв’язок”) на смартфонах iPhone може тільки Apple Pay. Під час розслідування вивчать питання і про можливе обмеження доступу до Apple Pay для розроблених компаніями-конкурентами додатків.

“Схоже, що Apple ставить умови того, яким чином Apple Pay повинен використовуватися в мобільних додатках продавців, а також на їхніх веб-сайтах. Крім того, компанія резервує за Apple Pay виконання функції NFC на iPhone. Дуже важливо, щоб дії Apple не позбавляли клієнтів переваг, які несе в собі використання нових платіжних технологій”, – наголосила виконавчий віце-президент Єврокомісії Маргрет Вестагер.

Друге розслідування стосується можливого порушення Apple правил конкуренції Євросоюзу в частині використання розробниками магазину додатків App Store.

Зокрема, будуть перевірені скарги на те, що компанія обмежує можливість просування в App Store конкуруючих сервісів. Питання виникли до правил, що забороняють розробникам додатків інформувати користувачів iPhone і iPad про більш дешеві альтернативи, доступні в інших місцях.

Розслідування було розпочато Єврокомісією у відповідь на скарги, що надійшли від музичного стрімінгового сервісу Spotify, а також сервісу електронних та аудіокниг.

“Apple встановлює правила розповсюдження програм для користувачів iPhone і iPad. І, схоже, Apple взяла на себе роль “контролера”, якщо говорити про поширення додатків і контенту серед користувачів популярних пристроїв Apple. Ми повинні забезпечити, щоб правила Apple не спотворювали конкуренцію на ринках , де вона конкурує з іншими розробниками додатків. Тому я вирішила уважно вивчити правила Apple на відповідність конкуренції в ЄС”, – зазначила Вестагер, що відповідає за політику ЄС у сфері конкуренції.