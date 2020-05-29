Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії.

Уточнюється, що в цілому разом з цим траншем Європейський Союз надав Україні кредитів розміром на 3,8 млрд євро, що є найбільшою допомогою яку ЄС коли-небудь виділяв державі-партнеру.

За словами віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса, Україна є пріоритетом європейського порядку денного.

“У рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Україні завершила необхідні контрольні показники реформ, і ми готуємо виплату 500 млн євро. В рамках допомоги в боротьбі з наслідками пандемії ми надамо Україні додаткову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро”, – сказав він.

При цьому єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні підкреслив, що даний транш є останнім в рамках програми, подальша підтримка України буде здійснюватися в рамках пакету заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу.