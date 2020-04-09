Про це повідомляє європейська медіакомпанія Euractiv.
Нагадаємо, рішення про закриття зовнішніх кордонів ЄС було прийняте в кінці березня. Обмеження вводилися терміном на місяць, однак зараз обговорюється ймовірність їх продовження до середини травня.
Повідомляється, що закриття кордонів в межах Євросоюзу завдало шкоди постачанню товарів і загострило економічні проблеми.
Деякі авіакомпанії, в тому числі бельгійська дочірня компанія Lufthansa Brussels Airlines, вже продовжили зупинку рейсів до 15 травня.
- Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України зафіксовано вже п’ять випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- У ЗСУ зафіксували першу смерть від COVID-19.