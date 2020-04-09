Європейський союз повинен продовжити обмеження на польоти і поїздки в якості заходів, спрямованих на обмеження поширення коронавируса до середини травня.

Про це повідомляє європейська медіакомпанія Euractiv.

Нагадаємо, рішення про закриття зовнішніх кордонів ЄС було прийняте в кінці березня. Обмеження вводилися терміном на місяць, однак зараз обговорюється ймовірність їх продовження до середини травня.

Повідомляється, що закриття кордонів в межах Євросоюзу завдало шкоди постачанню товарів і загострило економічні проблеми.

Деякі авіакомпанії, в тому числі бельгійська дочірня компанія Lufthansa Brussels Airlines, вже продовжили зупинку рейсів до 15 травня.