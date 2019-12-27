Про це він повідомляє на своїй сторінці в Twitter.
“Радий відправити листа, який підтверджує, що нещодавно створений оператор газотранспортної системи України відділений і налаштований на роботу відповідно до законодавства ЄС. Це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну, як було погоджено на тристоронніх переговорах“, – написав він.
Як стало відомо, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.
- Також повідомлялося, що Україна та Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу.
- Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель розповів подробиці договору щодо газу між Україною і Росією.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.