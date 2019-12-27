Про це він повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

“Радий відправити листа, який підтверджує, що нещодавно створений оператор газотранспортної системи України відділений і налаштований на роботу відповідно до законодавства ЄС. Це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну, як було погоджено на тристоронніх переговорах“, – написав він.

Як стало відомо, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.