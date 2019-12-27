Про це він повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

Радий відправити листа, який підтверджує, що нещодавно створений оператор газотранспортної системи України відділений і налаштований на роботу відповідно до законодавства ЄС. Це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну, як було погоджено на тристоронніх переговорах, написав він.

Як стало відомо, Україна має намір 27 грудня підписати з Росією контракт про продовження транзиту газу.