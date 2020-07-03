Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії.
Уточнюється, що дозвіл надали за прискореною процедурою після рекомендацій Європейського агентства з лікарських засобів з подальшим схваленням країнами-учасницями Європейського Союзу.
При цьому повідомляється, що ефективність ремдесівіра оцінили в короткі терміни за допомогою процедури швидкої перевірки, що використовується при надзвичайних ситуаціях.
“Дозвіл на продаж перших лік для лікування COVID-19 є важливим кроком в боротьбі з коронавірусом. Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити ефективне лікування і розробку вакцини”, – розповіла комісар з питань здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.
Відзначається, що препарат ремдесівір раніше використовували при лікуванні вірусів Ебола, Джуніна, Марбург і Ласса.
- В Україні станом на 3 липня підтверджено 46 763 випадки COVID-19, за добу виявили 876 нових випадків.