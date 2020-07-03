Європейська комісія видала дозвіл на продаж медичного препарату ремдесівір для лікування коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії.

Уточнюється, що дозвіл надали за прискореною процедурою після рекомендацій Європейського агентства з лікарських засобів з подальшим схваленням країнами-учасницями Європейського Союзу.

При цьому повідомляється, що ефективність ремдесівіра оцінили в короткі терміни за допомогою процедури швидкої перевірки, що використовується при надзвичайних ситуаціях.

“Дозвіл на продаж перших лік для лікування COVID-19 є важливим кроком в боротьбі з коронавірусом. Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити ефективне лікування і розробку вакцини”, – розповіла комісар з питань здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.

Відзначається, що препарат ремдесівір раніше використовували при лікуванні вірусів Ебола, Джуніна, Марбург і Ласса.