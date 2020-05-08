Європейська комісія рекомендує країнам-членам Європейського Союзу продовжити обмеження на зовнішніх кордонах до 15 червня.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті Європейської комісії.

У Європейській комісії вважають, що попри певні послаблення карантинних обмежень в окремих країнах Європейського Союзу, ситуація з коронавірусом в Європі поки залишається нестабільною.

“Скасування обмежень на поїздки повинне здійснюватися поетапно. Внутрішній прикордонний контроль необхідно буде поступово і скоординовано зняти, перш ніж обмеження на зовнішніх кордонах можна буде послабити на другому етапі”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що рекомендації стосуються як країн-членів Шенгенської угоди, так і інших країн-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Латвія, Литва та Естонія з 15 травня відкриють свої кордони для громадян.