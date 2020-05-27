Європейська комісія запропонувала план відновлення на суму 750 мільярдів євро на відновлення після кризи, викликаної пандемією коронавіруса.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської комісії.

“Для забезпечення того, щоб відновлення було стійким, рівномірним, інклюзивним та справедливим для всіх держав-членів, Європейська комісія пропонує створити новий інструмент відновлення”, – сказано в повідомленні.

Цей інструмент, поряд з цільовим посиленням довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки, збільшить бюджет ЄС до 1,85 трлн євро.

“Це додаткове фінансування спрямовуватиметься через програми ЄС і має погашатися протягом тривалого періоду часу в рамках майбутніх бюджетів ЄС – не раніше 2028 року і не після 2058 року”, – сказано в заяві.