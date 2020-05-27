Про це йдеться на офіційному сайті Європейської комісії.
“Для забезпечення того, щоб відновлення було стійким, рівномірним, інклюзивним та справедливим для всіх держав-членів, Європейська комісія пропонує створити новий інструмент відновлення”, – сказано в повідомленні.
Цей інструмент, поряд з цільовим посиленням довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки, збільшить бюджет ЄС до 1,85 трлн євро.
“Це додаткове фінансування спрямовуватиметься через програми ЄС і має погашатися протягом тривалого періоду часу в рамках майбутніх бюджетів ЄС – не раніше 2028 року і не після 2058 року”, – сказано в заяві.
- Єврокомісар з питань правосуддя Дідьє Рейндерс заявив, що Єврокомісія, Європейський парламент і Рада ЄС повинні налагодити співпрацю з розробки заходів протистояння фейковим новинам.