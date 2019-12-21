Гуманітарне фінансування України Євросоюзом в 2019 році збільшили на 8 мільйонів євро, внаслідок чого загальна сума склала 23 мільйони євро.

Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Цю суму спрямують на допомогу вразливим верствам населення на території Донбасу.

У відомстві зазначили, що в українців на території Сходу країни за п’ять років безперервного конфлікту вичерпалися можливості, аби забезпечити свої основні потреби.

“ЄС продовжує допомагати найбільш вразливим людям по обидва боки лінії зіткнення. Це фінансування допоможе їм протистояти суворим зимовим умовам”, – заявив комісар з антикризового управління Єврокомісії Янез Ленарчич.

Гроші планують направити на відновлення опалення, водопровід і ремонт лікарень.

На ці кошти також закуплять медичне обладнання та ліки.