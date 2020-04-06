Уряди по всій Європі почали готуватися до ослаблення жорстких заходів, введених на більшій частині континенту для стримування пандемії коронавірусу.

Про це пише газета The Financial Times.

Франція, Іспанія, Бельгія та Фінляндія входятьдо низки країн, які створили комітети експертів для вивчення поступового ослаблення карантину, коли жителі повинні були сидіти вдома. При цьому уряди хочуть, щоб послаблення не призвело до другої хвилі, яка може просто знищити служби охорони здоров’я.

Педро Санчес, іспанський прем’єр-міністр, у суботу продовжив карантин у своїй країни ще на два тижні до 26 квітня, але підкреслив, що заборону на виробництво і будівництво буде скасовано після Великодня.

“Коли у нас крива графіка [інфекції] буде під контролем, ми перейдемо до реконструкції нашої економіки. Спеціальна команда епідеміологів вже два тижні працює над планом відновлення економічної та соціальної активності”, – додав Санчес.

Анджело Борреллі, голова італійського Агентства цивільного захисту, що відповідає за координацію національних заходів у відповідь на спалах, припустив, що “другий етап” карантину може початися в наступному місяці.

“Я не хочу називати дати, але в період з теперішнього моменту до 16 травня у нас можуть з’явитися позитивні дані, що свідчать про те, що ми можемо відновити економічну діяльність, а потім почати другий етап карантину”, – сказав він.

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Данія була однією з перших країн в Європі, яка припинила діяльність і закрила свої кордони, на минулому тижні стала першою, хто ввів графік послаблення карантину.

“Якщо ми, данці, протягом наступних двох тижнів – після Великодня – продовжимо дотримуватися дистанції, і якщо цифри залишаться стабільними і розумними, тоді уряд знову почне поступове, спокійне і контрольоване послаблення для нашого суспільства”, – 30 березня заявив прем’єр-міністр Метте Фредерікса.

Німеччина, де щоденний показник підтверджених випадків і смертей від коронавірусу в останні дні виріс, також почала готувати те, що один чиновник назвав “поетапною відмовою”, яка була би “прийнятною з точки зору політики охорони здоров’я”.

“Важливий меседж зараз такий: ми не перебуваємо у фазі пандемії, де можемо сказати людям, що обмежувальні заходи тепер можна послабити”, – заявив Штеффен Зайберт, прес-секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Однак деякі експерти вважають, що для урядів є великою помилкою не привертати громадськість до дебатів з приводу послаблення обмежень.

“Цілком очевидно, зараз рано говорити про те, коли можна буде зняти обмеження, але ми можемо обговорювати те, як це зробити … Громадськість заслуговує на це. Люди переносять багато труднощів. Вони повинні довіряти тому, що роблять політичні лідери”, – сказала Крістіан Вупен, професор Центру етики, прав, економіки та соціальних наук охорони здоров’я Університету Кельна та радник уряду Північного Рейну-Вестфалії, найбільш густонаселеного регіону Німеччини.

Професор Вупен – один з десятка вчених – епідеміологів, лікарів, юристів та економістів, – який опублікував у п’ятницю доповідь для мюнхенського інституту економіки Ifo. Звіт являє собою спробу сформулювати те, що професор Вупен називає “стратегією послаблення, а не стратегією виходу з карантину”, оскільки навряд чи вдасться повернутися до нормального життя до того, як буде знайдена надійна вакцина проти COVID-19.

Окреме дослідження Ifo передбачило, що економіка Німеччини може скоротитися до 20% в цьому році, якщо жорсткий карантин триватиме ще три місяці, але потім піде поступове відновлення.

У звіті Ifo стверджується, що стратегія “скоригована з урахуванням ризику”, при якому деякі вікові групи, регіони і соціальні функції можуть відновити діяльність раніше за інших. Школи можуть починати проводити уроки, враховуючи менший ризик для дітей, але літні люди і групи з високим ризиком можуть продовжувати залишатися вдома протягом декількох місяців. Можуть почати роботу фабрики з високим ступенем автоматизації.

Ці зміни призведуть до величезних змін в організації. Данія та Бельгія, наприклад, розглядають можливість поділу класів і шкільних тижнів на дві частини, щоб дотримуватися соціального дистанціювання.

Будь-яке ослаблення обмежень має супроводжуватися посиленням тестування на вірус, сказав Мартін Лозе, професор фармакології в Вюрцбургском університеті і один з авторів доповіді Ifo.

За його словами, навіть велике тестування в Німеччині – на минулому тижні проводилося 50 000 тестувань в день – недостатньо.

Франція зараз розглядає питання про те, щоб зобов’язати людей у ​​всіх громадських місцях носити маски.

Професор Лозе визнав, що диференційоване послаблення карантину буде незрозуміло для громадськості.