Про це повідомляє пресслужба організації в Twitter.

Європа зараз стала епіцентром пандемії Cоvid19. Тут все більше зареєстрованих випадків вірусу і випадків смерті, ніж в решті світу разом взятому, крім Китаю, йдеться в повідомленні.

В той же час генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреісус розповів, що в Європі кожен день спостерігається все більша кількість випадків.

Уточнюється, що в даний момент в світі заразилися китайським коронавірусом близько 135 000 чоловік. З них 62 000 вже одужали.

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
  • В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
  • З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.