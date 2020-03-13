Про це повідомляє прес–служба організації в Twitter.
“Європа зараз стала епіцентром пандемії Cоvid–19. Тут все більше зареєстрованих випадків вірусу і випадків смерті, ніж в решті світу разом взятому, крім Китаю“, – йдеться в повідомленні.
В той же час генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреісус розповів, що в Європі кожен день спостерігається все більша кількість випадків.
Уточнюється, що в даний момент в світі заразилися китайським коронавірусом близько 135 000 чоловік. З них 62 000 вже одужали.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.