Про це повідомляє прес–служба організації в Twitter.

“Європа зараз стала епіцентром пандемії Cоvid–19. Тут все більше зареєстрованих випадків вірусу і випадків смерті, ніж в решті світу разом взятому, крім Китаю“, – йдеться в повідомленні.

В той же час генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреісус розповів, що в Європі кожен день спостерігається все більша кількість випадків.

Уточнюється, що в даний момент в світі заразилися китайським коронавірусом близько 135 000 чоловік. З них 62 000 вже одужали.