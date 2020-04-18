У Європарламенті підтримали запропонований план економічного відновлення Європи від наслідків пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Європарламенту.

Йдеться про фіскальні заходи Євросоюзу, підтримку ліквідності для боротьби з COVID-19, а також про випуск облігацій, гарантованих бюджетом ЄС.

“Було дуже важливо, щоб парламент висловився за рішучий план економічного відновлення Європи. Це означає використання всіх наявних ресурсів для стимулювання економіки, включаючи відновлювальні облігації, тобто можливість фінансування на міжнародних ринках”, – заявив очільник Європарламенту Давид Сассолі.

Він зазначив, що завдання відомства — забезпечити, щоб витрати, які несе кожна країна, були розподілені.

Наступний крок — запропонований план відновлення європейської економіки буде розглянуто Європейською Радою 23 квітня.