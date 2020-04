Про це в своєму зверненні заявив президент Європарламенту Давид Сассолі.

“Відповідно до угоди з Брюссельським столичним регіоном , ми вирішили зробити частину нашої будівлі доступною для бездомних та найуразливіших верств суспільства під час цієї серйозної медичної ситуації”, — повідомив він.

За словами Сассолі, кухні Європарламенту забезпечуватимуть нужденних та медиків їжею в цей час.

“Наші кухні будуть виробляти більш як 1000 страв на день для роздачі нужденним, а також медичним працівникам, щоб вони могли виконувати свою роботу”, — зазначив він.

Europe's strength is its solidarity, and as @Europarl_EN we want to continue to set an example. Our kitchens in Brussels will make 1,000 meals a day to be distributed to those in need, as well as to those working tirelessly in our hospitals. https://t.co/n5EuAaO7z6 pic.twitter.com/KqAzuZDvgY

— David Sassoli (@EP_President) April 8, 2020