Про це в своєму зверненні заявив президент Європарламенту Давид Сассолі.

“Відповідно до угоди з Брюссельським столичним регіоном , ми вирішили зробити частину нашої будівлі доступною для бездомних та найуразливіших верств суспільства під час цієї серйозної медичної ситуації”, — повідомив він.

За словами Сассолі, кухні Європарламенту забезпечуватимуть нужденних та медиків їжею в цей час.

“Наші кухні будуть виробляти більш як 1000 страв на день для роздачі нужденним, а також медичним працівникам, щоб вони могли виконувати свою роботу”, — зазначив він.