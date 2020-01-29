Європарламент ратифікував Brexit-угоду

Про це повідомили в прес-службі Європарламенту.
Раніше документ вже був схвалений профільним комітетом Європарламенту. Для затвердження угоди необхідно було просте більшість голосів євродепутатів.
У середу, 29 січня, депутати Європарламенту провели двогодинні дебати щодо Brexit-угоди, за результатами яких було проведено голосування. “За” проголосували 621 з 683 депутатів, 49 висловилися проти, ще 13 утрималися.
Далі Рада ЄС завершить процес ратифікації, проголосувавши кваліфікованою більшістю голосів. Це голосування відбудеться 30 січня.
Таким чином буде завершено 47-літній членство Великобританії у Європейському союзі. 73 британських депутата Європарламенту покинуть свої пости 31 січня. До кінця року Великобританія буде залишатися в рамках економічних угод ЄС, але не матиме права голосу в політичних питаннях блоку.
- 22 січня Палата лордів Великобританії затвердила законопроєкт про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit).
- 23 січня королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великобританії з ЄС.
- 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit). У той же день проект закону про вихід країни з Європейського союзу підписав прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.