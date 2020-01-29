Європарламент ратифікував Brexit-угоду

Депутати Європарламенту ратифікували угоду між Євросоюзом і Великобританією про вихід країни з блоку.

Про це повідомили в прес-службі Європарламенту.

Раніше документ вже був схвалений профільним комітетом Європарламенту. Для затвердження угоди необхідно було просте більшість голосів євродепутатів.

У середу, 29 січня, депутати Європарламенту провели двогодинні дебати щодо Brexit-угоди, за результатами яких було проведено голосування. “За” проголосували 621 з 683 депутатів, 49 висловилися проти, ще 13 утрималися.

Далі Рада ЄС завершить процес ратифікації, проголосувавши кваліфікованою більшістю голосів. Це голосування відбудеться 30 січня.

Таким чином буде завершено 47-літній членство Великобританії у Європейському союзі. 73 британських депутата Європарламенту покинуть свої пости 31 січня. До кінця року Великобританія буде залишатися в рамках економічних угод ЄС, але не матиме права голосу в політичних питаннях блоку.