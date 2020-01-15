Текст резолюції опублікований на сайті Європарламенту.

У документі наголошується, що зараз безпекове середовище Європейського Союзу є нестабільним, непередбачуваним та вразливим для зовнішнього тиску. Це пов’язано з діяльністю радикальних терористичних груп та змішаної війною, яку веде в регіоні Російська Федерація.

У зв’язку з цим Європарламент визнав Росію “найбільшим неминучим джерелом загроз”, не заперечуючи при цьому, що в майбутньому в державі можливі зміни.

“Росія є найбільшим неминучим джерелом гібридних та звичайних загроз безпеці для ЄС та його держав-членів й активно прагне підірвати європейську єдність, незалежність, універсальні цінності та міжнародні норми. Європарламент стверджує, що, хоча при нинішньому керівництві в Москві ніяких змін в агресивній політиці очікувати не варто, в більш віддаленому майбутньому можливі позитивні зміни в бік більш демократичної та європейської країни”, — йдеться в резолюції.

Виходячи з цього Європарламент закликає держави-члени Євросоюзу розробити довгострокову стратегію щодо Росії, грунтуючись на трьох стовпах — “залякуванні, стримування та трансформація”.