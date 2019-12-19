Про це повідомляє прес-служба “Європейської солідарності”.

“Вимагаємо від президента та Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам. Нагадуємо, що подібні заяви Путіна щодо «історичної приналежності» Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова”, – йдеться в заяві.

В “Євросолідарності” підкреслили, що подібна поведінка Путіна знову доводить, що з сьогоднішнім російським режимом домовлятися немає сенсу, оскільки Путіну вірити не можна.

“Запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО”, – йдеться в заяві.