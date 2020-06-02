Народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявила, що фракція проголосує за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це Зінкевич написала на своїй сторінці в Facebook.

“Сумно бачити, як зараз деякі демократичні сили, а саме дехто з наших партнерів з “Голосу”, накинулися на ЄС. Колеги, наші вороги – це некомпетентність і зрада влади, яка веде країну до катастрофи”, – заявила вона.

Депутатка наголосила, що до міністра Авакова є “вагон і маленький візок претензій”.

“Але не тільки до нього. Тому у відставку має піти так до кінця і не сформований другий уряд Зеленського з зіц-прем’єром Шмигалем на чолі. Тому що крім проблем з МВС ми маємо ще півмільйона втрачених робочих місць і посилення економічної кризи. Відставка уряду означає і відставку міністра внутрішніх справ”, – пояснила вона.

За словами Зінкевич, фракція “Європейської солідарності” вже підготувала проєкт постанови про відставку уряду, який вимагає 150 підписів депутатів.

“А з приводу відставки одного міністра, достатньо підпису одного депутата, щоб зареєструвати постанову по Авакову. Без зайвого шуму і нападок на союзників – вносите, ми проголосуємо”, – заявила вона.

Нагадаємо, що фракція “Європейської Солідарності” ухвалила рішення ініціювати відставку всього складу Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля.