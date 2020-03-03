"Європейська Солідарність" вимагає скликати позачергове засідання парламенту через відтермінування індексації пенсій та проблеми з фінансуванням телеканалу АТR.

Про це повідомили в прес-службі партії.

Депутати висловили стурбованість ситуацією з падінням промисловості, поширенням коронавірусу, відтермінуванням індексації пенсій та іншими питаннями.

“Європейська Солідарність” вимагає скликання позачергового засідання, на якому серед інших, будуть розглянуті питання індексації пенсій, питання скасування антифопівських та антибізнесових законів та питання фінансування кримськотатарського телеканалу АТR”, — йдеться в повідомленні.

В “ЄС” також зазначили, що згадані ними питання не будуть обговорюватися на позачерговому засіданні Ради 4 березня, однак є важливими. Тому депутати закликали голову парламенту “оголосити це реально необхідне українському суспільству позачергове засідання, або терміново видати підписні листи для його скликання”.