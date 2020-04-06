Про це повідомив в Facebook нардеп Володимир Ар’єв.

“Європейська Солідарність” вимагає позачергового засідання Ради для розгляду антикризових законопроектів і виходу керівництва ВР із режиму політичної самоізоляції”, — написав Ар’єв.

Нардеп зазначив, що засідання має бути призначено вже на цьому тижні, а до порядку денного повинні увійти “важливі для країни питання”, а саме:

Прийняти в другому читанні законопроєкт про “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”, відомий як “антиколомойский” закон.

“Необхідно усунути всі перешкоди для відновлення співпраці з міжнародними фінансовими структурами. Насамперед має бути ухвалений в цілому закон про банки – попри 13000 поправок, поданих політичними силами, які хочуть організувати дефолт”, — вважає Ар’єв.

Внести зміни в закон “Про державний бюджет на 2020 рік”, обумовлені необхідністю виділення коштів для боротьби з коронавірусом.

“Треба внести зміни до бюджету, які реально підтримають людей та економіку через скорочення видатків на функціонування влади і правоохоронних органів, – замість скорочення видатків на освіту, культуру і безпідставного урізання бюджетів громад, на яких лежить значна частка відповідальності за боротьбу з коронавірусом”, — підкреслив нардеп.

Як відомо, 30 березня Рада не підтримала зміни до держбюджету, які передбачали скорочення фінансування культури, освіти, науки і спорту.

Переглянути правила карантину, пов’язаного з пандемією COVID-19, і суми штрафів, передбачені за його порушення.

“Слід зробити корективи у невмотивовані карантинні обмеження і штрафні санкції, як наприклад, штрафи у 17 тисяч гривень для пенсіонерів за неносіння масок в умовах, коли їх немає в аптеках, а ціна на них в інтернет-магазинах – просто захмарна. Потрібні рішення, які допоможуть привести норми карантину у відповідність до реалій України і обмежать тиск на права та свободи громадян”, — зазначив Ар’єв.