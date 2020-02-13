Про це поінформували в прес-службі політсили.

Відповідне рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд.

Справа стосувалася законності виключення Богдана зі списку кандидатів у народні депутати України від БПП до Верховної Ради восьмого скликання.

“Андрій Богдан був виключений із виборчого списку партії за ініціативою її членів колегіальним і демократичним рішенням з’їзду. На підставі вказаного рішення Центральна виборча комісія прийняла постанову про його виключення з виборчого списку партії”, – наголошується в повідомленні.

У 2018 році Богдан звернувся до суду з позовом до ЦВК. Він вимагав скасувати зазначену постанову Центрвиборчкому і визнати себе обраним народним депутатом від партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 7 жовтня 2019 року позовні вимоги Богдана були задоволені частково. Партія не погодилася з таким рішенням і оскаржила його в апеляційному порядку.

У результаті апеляція була задоволена, а рішення Окружного адміністративного суду – скасовано. Суд відмовив у повному обсязі в задоволенні позовних вимог Богдана.

ДОВІДКА. Партія “Європейська Солідарність” раніше називалася “Блок Петра Порошенка “Солідарність”. У травні 2019 року на закритому з’їзді був проведений ребрендинг, і назва партії змінилася.