Про це повідомили в прес-службі партії.
“За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників “Слуги народу”, 4 представників від “Європейської Солідарності”, 3 – “Батьківщини”, 1 – партія “Укроп”, 1 – “Наш край”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією партії, кілька кандидатів на пост голів ОТГ від “ЄС” отримали 50 та більше відсотків підтримки від виборців. Зокрема, Валентина Снісаренко (Йосипівська ОТГ Кіровоградської області) отримала 81% підтримки, Василь Совгуть (Рафалівська ОТГ Рівненської області) — 63,3% підтримки, та Анатолій Скороход (Олексіївська ОТГ Кіровоградської області) — 50% підтримки.
- Раніше в “Слузі народу” повідомили, що політсила отримала кожна третя мандат на виборах в ОТГ 22 грудня.
- У Закарпатській області на місцевих виборах глав об’єднаних територіальних громад (ОТГ) кандидати від “Слуги народу” виграли лише в двох ОТГ з дев’яти.
- На місцевих виборах в об’єднані територіальні громади (ОТГ) в Миколаївській області перемагають кандидати-самовисуванці, “слуги народу” — програли.