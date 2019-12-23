За попередніми результатами, партія "Європейська Солідарність" посіла друге місце серед політсил на перших виборах в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Про це повідомили в прес-службі партії.

“За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників “Слуги народу”, 4 представників від “Європейської Солідарності”, 3 – “Батьківщини”, 1 – партія “Укроп”, 1 – “Наш край”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією партії, кілька кандидатів на пост голів ОТГ від “ЄС” отримали 50 та більше відсотків підтримки від виборців. Зокрема, Валентина Снісаренко (Йосипівська ОТГ Кіровоградської області) отримала 81% підтримки, Василь Совгуть (Рафалівська ОТГ Рівненської області) — 63,3% підтримки, та Анатолій Скороход (Олексіївська ОТГ Кіровоградської області) — 50% підтримки.