Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Як розповів віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Борелль, рекомендації щодо відкриття зовнішніх кордонів ЄС будуть засновані на “скоординованому підході держав-членів”.

Водночас наголошується, що деякі держави-члени Європейського Союзу прагнуть швидше відкрити свої кордони для туристів з економічних міркувань.

Французьке агентство AFP повідомляє, що Греція анонсувала відкриття кордонів для туристів з Китаю, Австралії та Південної Кореї, які не є членами Європейського Союзу, вже з 15 червня.

Також пандемія коронавірусу, як і раніше, і далі лютує в країнах Південної Америки, передусім у Бразилії.