Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Як розповів віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Борелль, рекомендації щодо відкриття зовнішніх кордонів ЄС будуть засновані на “скоординованому підході держав-членів”.

Водночас наголошується, що деякі держави-члени Європейського Союзу прагнуть  швидше відкрити свої кордони для туристів з економічних міркувань.

Французьке агентство AFP повідомляє, що Греція анонсувала відкриття кордонів для туристів з Китаю, Австралії та Південної Кореї, які не є членами Європейського Союзу, вже з 15 червня.

Також пандемія коронавірусу, як і раніше,  і далі лютує в країнах Південної Америки,  передусім у Бразилії.

  • Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано 28 тис. 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 525 нових випадків. Протягом доби померли ще 23  особи. Це антирекорд за весь час спалаху в нашій країні.
  • З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.