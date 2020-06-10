Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
Як розповів віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Борелль, рекомендації щодо відкриття зовнішніх кордонів ЄС будуть засновані на “скоординованому підході держав-членів”.
Водночас наголошується, що деякі держави-члени Європейського Союзу прагнуть швидше відкрити свої кордони для туристів з економічних міркувань.
Французьке агентство AFP повідомляє, що Греція анонсувала відкриття кордонів для туристів з Китаю, Австралії та Південної Кореї, які не є членами Європейського Союзу, вже з 15 червня.
Також пандемія коронавірусу, як і раніше, і далі лютує в країнах Південної Америки, передусім у Бразилії.
- Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано 28 тис. 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 525 нових випадків. Протягом доби померли ще 23 особи. Це антирекорд за весь час спалаху в нашій країні.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.