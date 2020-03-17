Європол (поліцейська служба Європейського союзу) заявила про ліквідацію двох угруповань, відповідальних за крадіжку мільйонів доларів через використання чужих SIM-карт.

Про це повідомляється на сайті Європолу.

Злочинці зверталися до операторів мобільного зв’язку, заявляючи, що нібито втратили SIM-карту. Вони наполягали на переведенні номеру телефону на нову карту. Після цього зловмисники крали прив’язані до номеру телефону облікові записи, фактично викрадаючи чужі дані повністю.

Як правило, ці дані крали з метою отримання великих сум в криптовалюті, а також з банківських рахунків.

Ще один вид застосовуваного шахрайства – викрадення дорогих Instagram-акаунтів.

З метою затримання злочинців була організована операція Quinientos Dusim. У ній брали участь Європейський центр кіберзлочинності (EC3), Національна поліція Іспанії та Цивільна гвардія Іспанії.

Минулого тижня Європол заявив про те, що вдалося заарештувати учасників двох злочинних груп, які займалися викраденням SIM-карт. Зокрема, в Іспанії і Румунії були затримані десятки людей.

В Іспанії заарештували 12 підозрюваних, які викрали, приблизно, 3 мільйони євро. Всі затримані різного віку (22 – 52 роки) і мають різне громадянство (іспанське, колумбійське, румунське, італійське). Найімовірніше, вони здійснили більше 100 атак і в середньому викрадали від 6 до 137 тисяч євро за одну атаку.

Для злому банківських карт і віртуальних рахунків зловмисники використовували банківські трояни або інші методи. Злочинним шляхом вони отримували облікові дані онлайн-банкінгу жертв, а потім надавали підроблені документи провайдеру мобільного зв’язку жертви і отримували дублікат SIM-карти. Це дозволяло їм отримувати коди двофакторної аутентифікації від банків і здійснювати шахрайські перекази на рахунки грошових мулів протягом однієї-двох годин.

Якщо жертви помічали, що їх намагаються обікрасти, у них не залишалося часу, щоб поскаржитися або заблокувати карту чи телефонний номер.

Ще 14 осіб заарештували в Румунії в рамках операції SMART CASH. Ці зловмисники з різних міст країни на початку 2019 року спустошили кілька банківських рахунків в Австрії.

Вони також викрадали облікові дані, входили в додатки мобільного банкінгу користувачів для здійснення транзакцій, які потім підтверджувалися одноразовими паролями, відправленими по SMS. Таким чином вони вкрали близько 500 тисяч євро.

Обидва справи були передані до Європейського центр кіберзлочинності (EC3) в зв’язку з вимогою проведення слідчих заходів через кордони.