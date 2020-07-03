Європол зламав зашифровану телефонну мережу EncroChat, якою користувалися наркоторговці та інші злочинці. Велика операція привела до арешту більше 100 осіб та вилучення тонн наркотиків.

Про це повідомили в прес-службі Європолу.

Напередодні Європол та Євроюст представили звіт про проведення великомасштабної операції, яка призвела до арешту сотень людей, пов’язаних з наркобізнесом, вбивствами і торгівлею зброєю. Це сталося завдяки тому, що правоохоронцям вдалося зламати зашифровану мережу EncroChat, через яку спілкувалися підозрювані у злочинах.

Що таке EncroChat?

Телефони EncroChat зовні виглядають як звичайні смартфони, але мають ряд специфічних характеристик, які гарантують користувачеві абсолютну анонімність та конфіденційність.

Зокрема, ці телефони не прив’язували пристрої або SIM-карти до облікових записів користувачів, щоб гарантувати, що телефони не будуть відслідковуватися.

Зашифрований був і інтерфейс пристрою. На ньому подвійна операційна система — Android та спеціальна зашифрована. У телефоні немає камери, мікрофону, GPS-трекера та USB-порту.

Пристрій також в ряд функцій, що сприяють забезпеченню “безкарності” користувача. Наприклад, за допомогою спеціального коду власник міг видалити всі дані з пристрою. Домогтися очищення даних можна і шляхом багаторазового неправильного введення пароля на телефоні.

Ці функції розроблені спеціально для того, щоб можна було швидко видалити компрометуючі повідомлення, наприклад, під час арешту поліцією.

Крім того, служба підтримки EncroChat також забезпечувала можливість швидкого видалення даних. Підписка на послуги цілодобової підтримки обходилася в 1,5 тисячі євро за півроку. Вартість самого пристрою — близько 1 тисяч євро. Їх придбали близько 60 тисяч користувачів по всьому світі.

Особливу активність таких пристроїв правоохоронці помічали в країнах-центрах з виготовленню наркотиків (кокаїн і канабіс), місцях торгівлі ними і в центрах з відмиванню грошей.

Станом на початок 2020 року EncroChat був одним з найбільших провайдерів шифрованого цифрового зв’язку з дуже високою часткою користувачів, які можуть займатися злочинною діяльністю.

Як вдалося ліквідувати EncroChat?

Правоохоронці почали розслідувати інформацію про захищений зв’язок EncroChat в 2017 році. Такі телефони регулярно виявлялися французькими правоохоронцями під час проведення операцій проти організованих злочинних груп. У 2018 році до розслідування залучили Європол і колег з Нідерландів.

Зрештою спільними зусиллями у правоохоронців вийшло зламати мережу і отримати доступ до листування користувачів. За останні місяці правоохоронці перехопили мільйони повідомлень, якими обмінювалися зловмисники для планування серйозних злочинів.

“Ця інформація мала відношення до великої кількості вже початих кримінальних розслідувань, це допомогло зірвати злочини, такі як насильницькі напади, корупція, замахи на вбивство, великомасштабне перевезення наркотиків”, — заявили в Європолі.

Довгий час користувачі не знали, що повідомлення читаються правоохоронцями. Перехоплення повідомлень EncroChat закінчилося тільки 13 червня 2020 року. Тоді в компанії зрозуміли, що в платформу проникли державні органи, EncroChat відправив всім своїм користувачам попередження з рекомендацією негайно викинути телефони. Так робота системи були зупинена.

За той час, що здійснювалося перехоплення повідомлень, правоохоронцям вдалося зібрати достатньо інформації, щоб визначити понад сотню злочинців.

В Європолі зазначають, що більшість підозрюваних перебували в країнах, які не брали участі в розслідуванні, як Велика Британія, Швеція та Норвегія. Затримані підозрюються в причетності до міжнародної торгівлі наркотиками і злочинної діяльності, пов’язаної з насильством.

“Розслідування до теперішнього часу привело до арешту понад 100 підозрюваних, вилучення наркотиків (понад 8 тонн кокаїну і 1,2 тонн метамфетаміну), ліквідації 19 лабораторій з виробництва синтетичних наркотиків, вилучення десятків одиниць вогнепальної зброї, дорогих годинників та 25 автомобілів, зокрема, автомобілі зі прихованими відсіками, і майже 20 мільйонів євро готівкою. Очікується, що інформація буде надана в більш ніж 300 розслідуваннях. У ряді випадків в наступний період, швидше за все, підуть нові арешти”, — підсумували в Європолі.