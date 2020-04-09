Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.
За даними газети, документ вже обговорювали в Брюсселі на рівні єврокомісарів, а після Великодня (католицький Великдень святкується 12 квітня) він може бути представлений публічно.
Згідно з рекомендаціями, країни Євросоюзу самостійно визначатимуть терміни завершення обмежувальних заходів. При цьому Єврокомісія закликає виробити єдині критерії і тісно координувати дії.
У Єврокомісії наголосили, що будь-яке ослаблення обмежень на пересування неминуче спричинить збільшення кількості нових випадків захворювання коронавірусом, тому в Брюсселі закликають виконати дві умови: уповільнити темпи поширення COVID-19 і забезпечити достатньо місць в лікарнях.
Обмеження будуть зніматися в зворотному порядку: спочатку на місцях, потім на національному рівні. При цьому між такими кроками пропонується дотримуватися дистанції, наприклад, в один місяць: повернення до нормального життя не повинно обернутися новою хвилею захворювань.
Деякі обмеження збережуться триваліший час. Найдовше – стосовно тих, що найбільше схильні до ризику.
Школи можуть бути знову відкриті, за умови що діти будуть дотримуватися дистанції. Для цього, ймовірно, число дітей у кожному класі доведеться зменшити. Раніше від інших повернуться до роботи підприємства, функціонування яких важливо для економік країн.
Кафе і магазини навіть після відкриття повинні будуть стежити за дотриманням дистанції між клієнтами. Скасування заборони на проведення масових заходів, наприклад фестивалів, має бути відкладено на пізніший час.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.