Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

За даними газети, документ вже обговорювали в Брюсселі на рівні єврокомісарів, а після Великодня (католицький Великдень святкується 12 квітня) він може бути представлений публічно.

Згідно з рекомендаціями, країни Євросоюзу самостійно визначатимуть терміни завершення обмежувальних заходів. При цьому Єврокомісія закликає виробити єдині критерії і тісно координувати дії.

У Єврокомісії наголосили, що будь-яке ослаблення обмежень на пересування неминуче спричинить збільшення кількості нових випадків захворювання коронавірусом, тому в Брюсселі закликають виконати дві умови: уповільнити темпи поширення COVID-19 і забезпечити достатньо місць в лікарнях.

Обмеження будуть зніматися в зворотному порядку: спочатку на місцях, потім на національному рівні. При цьому між такими кроками пропонується дотримуватися дистанції, наприклад, в один місяць: повернення до нормального життя не повинно обернутися новою хвилею захворювань.

Деякі обмеження збережуться триваліший час. Найдовше – стосовно тих, що найбільше схильні до ризику.

Школи можуть бути знову відкриті, за умови що діти будуть дотримуватися дистанції. Для цього, ймовірно, число дітей у кожному класі доведеться зменшити. Раніше від інших повернуться до роботи підприємства, функціонування яких важливо для економік країн.

Кафе і магазини навіть після відкриття повинні будуть стежити за дотриманням дистанції між клієнтами. Скасування заборони на проведення масових заходів, наприклад фестивалів, має бути відкладено на пізніший час.