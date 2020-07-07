Євросоюз надав Україні транш у розмірі 11,5 млн євро на підтримку розвитку системи державного управління та для підвищення її ефективності та стійкості під час пандемії.

Про це повідомили в пресслужбі представництва Євросоюзу.

“Реформа державного управління є однією з ключових реформ, які проводяться в Україні, і Європейський Союз продовжує підтримувати відповідні зусилля шляхом поширення знань, кращих практик та надання суттєвої фінансової допомоги. Зараз як ніколи важливо забезпечити дотримання основних принципів публічного самоврядування, підзвітності та прозорості для здобуття й зміцнення довіри громадян і бізнесу до державних інституцій і тим самим сприяти швидшому відновленню після тяжкої кризи у сферах здоров’я та економіки”, – зазначив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Це частина загальної суми в 90 мільйонів євро, які Україна отримує в рамках програми бюджетної підтримки на реформування державного управління на 2016-2021 роки.

Для отримання траншу в Україні повинен спостерігатися прогрес в реформуванні державного управління: покращення взаємодії між державними реєстрами та надання державних послуг з введенням і використанням цифрових технологій. Також повинні оновлюватися кадри, в країні повинні впровадити інформаційну систему управління персоналом.

“ЄС продовжує стежити за відповідністю останніх законодавчих змін у цій сфері та прозорістю спрощеного набору на посади державної служби в умовах нинішньої кризи”, – йдеться в повідомленні.