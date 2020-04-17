Європейський союз створює гарантійний фонд COVID-19 на 25 млрд євро, який дозволить збільшити обсяг фінансової підтримки європейських компаній під час пандемії.

Про це повідомили в прес-службі Європейського інвестиційного банку.

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підтримала ідею створення європейського гарантійного фонду COVID-19 на 25 млрд євро. Він буде офіційно заснований, як тільки держави-члени, на які припадає не менше 60% капіталу ЄІБ, ухвалять необхідні зобов’язання.

Завдяки цьому фонду ЄІБ зможе розширити свою підтримку європейським компаніям, які потребують допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19, до додаткових 200 млрд євро. Акцент буде зроблений на допомогу малим та середнім підприємствам.

Кошти будуть спрямовані тим компаніям, які будуть відібрані ЄІБ спільно з центральними банками країн-членів ЄС.

“Щоб усунути наслідки пандемії на всіх порушених ринках і в секторах, група ЄІБ розгорне широкий асортимент продуктів. Група ЄІБ і її партнери подбають про те, щоб асортимент продуктів, підтримуваних фондом, відповідав потребам ринку і вимогам реагування на кризу. Група ЄІБ буде впроваджувати фонд в консультації з експертами в національних органах влади, в тому числі в центральних банках, для визначення найбільш актуальних потреб”, — зазначили в ЄІБ.

Джерелом фінансування фонду стануть внесок всіх 27 держав-членів ЄС. Також він буде відкритий для внесків третіх сторін, наприклад, з бюджету ЄС.