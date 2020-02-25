Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Йдеться про суму в 232 млн євро. Частина коштів буде виділена відразу різним секторам, решта – у найближчі місяці.

“Оскільки кількість випадків зараження продовжує зростати, суспільна охорона здоров’я є пріоритетом номер один. Чи це підвищення готовності в Європі, в Китаї або де б то не було, міжнародне співтовариство має працювати разом, і Європа повинна відігравати провідну роль”, – наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Пакет допомоги в 232 млн євро передбачає виділення:

• 114 млн євро для Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), зокрема, для глобального плану готовності і реагування (мова йде про готовність до реагування на надзвичайні ситуації в країнах, в яких системи охорони здоров’я слабкі і стійкість яких обмежена);

• 15 мільйонів євро для Африки, в тому числі Інституту Пастера в Дакарі на організацію швидкої діагностики та епідеміологічного нагляду;

• 100 мільйонів євро на дослідження, пов’язані з діагностикою, терапією і профілактикою (з них 90 мільйонів – на державно-приватне партнерство з фармацевтичною промисловістю в пошуках вакцини і 10 мільйонів – на дослідницькі проекти з епідеміології, діагностики, терапії);

• 3 млн євро – Механізму цивільного захисту ЄС для оплати рейсів для репатріації громадян Євросоюзу з Уханя.

“Наш новий пакет допомоги підтримає Всесвітню організацію охорони здоров’я і буде спрямований на фінансування, щоб країни з більш слабкими системами охорони здоров’я не залишилися в стороні. Наша мета – стримати спалах на глобальному рівні”, – наголосив комісар із кризового управління Янез Ленарчич.