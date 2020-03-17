Про це під час прес-конференції повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Сьогодні, 17 березня, члени Європейської Ради провели відеоконференцію про COVID 19, за підсумками якої лідери ЄС схвалили ряд пропозицій Комісії з управління кордонами. Ці пропозиції стосувалися обмежень та норм, які ЄС може запровадити для того, щоб стримувати поширення коронавірусу.

Зокрема, було прийнято рішення тимчасово обмежити “незначні поїздки” до ЄС на 30 днів.

“Щоб обмежити поширення вірусу в глобальному масштабі, ми погодилися зміцнити наші зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження незначних поїздок до ЄС на період 30 днів на основі підходу, запропонованого Комісією”, — сказав Шарль Мішель.

Про які саме “незначні” поїздки йдеться, а також з якого моменту зазначене обмеження почне діяти, наразі не повідомляється.

Стосовно громадян ЄС, які перебувають за межами єврозони, вони будуть евакуйовані.

“Ми взяли на себе зобов’язання координувати дії наших посольств і делегацій ЄС у третіх країнах. Високий представник та Європейська служба зовнішніх дій нададуть підтримку в цьому відношенні. Ми будемо спільно організовувати репатріацію громадян ЄС, де це необхідно і можливо, і будемо застосовувати механізм цивільного захисту Союзу. Додаткове фінансування ЄС для таких спільних операцій буде мобілізовано”, — додав Мішель.

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