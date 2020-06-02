Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко.

За її словами, фракція запросила підписні листи для збору підписів за відставку Уряду, проте поки що дана ініціатива блокується.

“Європейська Солідарність” виступила з ініціативою відставки всього уряду Зеленського. Всіх міністрів, які несуть колективну відповідальність за провали в усіх сферах. Ми, згідно з регламентом, направили відповідного листа на голову Верховної Ради, пана Разумкова, з вимогою негайно надати нам підписні листи для збору підписів. Поки що наша ініціатива блокується, й листи ми не тримали. Закликаємо колег із інших фракцій негайно доєднатися до наших вимог і звернутися до керівництва ВР щодо підписних листів. І поставити підписи. Інакше ми приймемо це як підігрування, гру в піддавки з Зеленським і його урядом, всіма його міністрами”, – зазначила Геращенко.

Вона нагадала, що всі фракції, крім “ЄС”, голосували “за тих чи інших міністрів цього уряду, силовиків, СБУ або прокурора”, в результаті чого взяли на себе відповідальність за їхню діяльність.

“Тому наша позиція наступна: цей уряд має піти в повному складі. Ми розпочали збір підписів”, – додала Геращенко.

Раніше сьогодні співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов, виступаючи з трибуни ВР, заявив, що політсила ініціює висловлення недовіри уряду.

“Рекордний дефіцит бюджету, тотальне падіння промисловості і зупинка блоків АЕС в енергетиці – все це почалося задовго до епідемії. А так звана програма дій Уряду? А брехня про 500 тис. нових робочих місць? Всі ці провали свідчать, що другий уряд Зеленського лише поглиблює кризу, яку почав перший уряд Зеленського. Саме тому “Європейська Солідарність” ініціює висловлення недовіри всьому уряду”, – заявив він.