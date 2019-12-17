Фракція "Європейської Солідарності" ініціювала створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії для контролю над розслідуванням вбивства Павла Шеремета.

Про це повідомила в фейсбук депутат від “ЄС” Ірина Фриз.

“Сьогодні Фракція “Європейської Солідарності” ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства Павла Шеремета”, — написала вона, додавши до посту фото відповідної постанови.

Фриз зазначила, що всі троє фігурантів справи, яким напередодні були вручені підозри та обрані запобіжні заходи, є волонтерами та учасниками Операції об’єднаних сил на Донбасі, а саме провадження є суспільно-резонансних та має бути розслідувано об’єктивно і неупереджено.

“Очевидним у цій суспільно-резонансній справі є дотримання неупередженості та об’єктивності. Основоположним є також не порушення принципу презумпції невинуватості, гарантованого ст. 62-63 Конституції України, ст. 17 КПК України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод” , — додала вона.

Також Фриз назвала те, що відбувається “тиском на ветеранів та волонтерський рух” та наголосила на важливості створення ТСК для розслідування цієї справи.

“На жаль, здійснення тиску на ветеранський та волонтерський рух України стало вже характерною рисою 2019 року та яскравим відлунням “режиму Януковича”. Саме тому, ми після створення ТСК виконаємо свій прямий обов’язок народних обранців та зробимо все можливе, щоб ця справа не перетворилась на руйнацію прав і свобод!”, — підсумувала нардеп.

Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: військова медсестра Яна Дугаров, лікар та волонтер Юлія Кузьменко, музикант та військовий Андрій Антоненко та подружжя військовослужбовців Інна та Владислав Грищенко. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

Напередодні була заарештована на 2 місяці Юлія Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Шеремета. Також суд обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненко, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Він був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.