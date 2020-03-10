Відповідну заяву оприлюднено на сайті “Європейської Солідарності”.

Як повідомлялося раніше, 10 березня Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Софії Федині (“Європейська Солідарність”) запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Так, Федина має прибувати на вимогу до слідчого, прокурора, судді, інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.

На думку нардепів “ЄС”, справою Федини влада намагається “відвернути увагу суспільства від своїх провалів у внутрішній і зовнішній політиці, в кадровій, економічній і соціальній сферах, і приховує власну некомпетентність”.

В “ЄС” вважають, що кримінальна справа проти Софії Федини — це “наочна ілюстрація того, що зняття депутатської недоторканності в “турборежимі” потрібне було виключно для вибіркового правосуддя”. Адже, на їхню думку, “правоохоронці не реагують на факти зловживань владою, депутатами фракції “Слуга народу”.

Крім того, в “ЄС” звинуватили владу Президента Володимира Зеленського в перешкоджанні міжнародній діяльності народних депутатів.

“Обравши запобіжний захід Софії Федині у вигляді заборони виїжджати за кордон без погодження слідчих, влада намагається обмежити її партійну, політичну і міжнародну діяльність. Наголошуємо, що це не вперше влада перешкоджає міжнародній діяльності представників “Європейської Солідарності”, в тому числі – діяльності п’ятого Президента Петра Порошенка”, — йдеться в заяві “ЄС”.

У зв’язку з цим нардепи закликали “Зеленського і його “кишенькових” прокурорів відмовитися від переслідування опозиції за політично вмотивованими справами”.