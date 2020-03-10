Відповідну заяву оприлюднено на сайті “Європейської Солідарності”.
Як повідомлялося раніше, 10 березня Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Софії Федині (“Європейська Солідарність”) запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Так, Федина має прибувати на вимогу до слідчого, прокурора, судді, інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.
На думку нардепів “ЄС”, справою Федини влада намагається “відвернути увагу суспільства від своїх провалів у внутрішній і зовнішній політиці, в кадровій, економічній і соціальній сферах, і приховує власну некомпетентність”.
В “ЄС” вважають, що кримінальна справа проти Софії Федини — це “наочна ілюстрація того, що зняття депутатської недоторканності в “турборежимі” потрібне було виключно для вибіркового правосуддя”. Адже, на їхню думку, “правоохоронці не реагують на факти зловживань владою, депутатами фракції “Слуга народу”.
Крім того, в “ЄС” звинуватили владу Президента Володимира Зеленського в перешкоджанні міжнародній діяльності народних депутатів.
“Обравши запобіжний захід Софії Федині у вигляді заборони виїжджати за кордон без погодження слідчих, влада намагається обмежити її партійну, політичну і міжнародну діяльність. Наголошуємо, що це не вперше влада перешкоджає міжнародній діяльності представників “Європейської Солідарності”, в тому числі – діяльності п’ятого Президента Петра Порошенка”, — йдеться в заяві “ЄС”.
У зв’язку з цим нардепи закликали “Зеленського і його “кишенькових” прокурорів відмовитися від переслідування опозиції за політично вмотивованими справами”.
- Нагадаємо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “в зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Кримінального кодексу).
- 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями. “Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.