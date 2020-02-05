"Європейська Солідарність" заявила про політичне переслідування нардепа Софії Федини через її виклик до Державного бюро розслідувань для повідомлення про підозру.

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті політсили.

У залі засідань Верховної Ради її сьогодні озвучив народний депутат від “ЄС” Андрій Парубій.

“Важко повірити, але ми з кожним тижнем стаємо свідками все більшої кількості фактів переслідування українських АТОвців, які воювали за Україну і воюють на Сході, українських волонтерів і українських патріотів. Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, члена команди “Європейської Солідарності” Софії Федини за те, що вона висловила свою позицію стосовно нинішньої влади”, – зазначив Парубій, виступаючи з трибуни ВР.

У зв’язку з цим він провів паралель із часами четвертого президента-втікача Віктора Януковича.

“Ми пам’ятаємо, таке вже було. Був у нас уже один президент, який дуже боявся критики. Його прізвище було Янукович, звали його Віктор. Який падав від яйця і змушував правоохоронні органи відкривати кримінальні справи за критику”, – заявив Парубій.

Члени “Слуги народу” в залі засідань зустріли ці слова невдоволеними вигуками. У відповідь Парубій порадив кричати “Ганьба!” правоохоронним органам, “які керуються з Офісу президента” і здійснюють переслідування “тільки за те, що патріоти, українці мають іншу думку і можуть критикувати нинішню владу”.

“Для того ви і пропихаєте ваш закон “Про дезінформацію”, щоб розв’язати руки для ще більш масштабного переслідування українських патріотів, волонтерів, українських бійців. І в мене загальне звернення від всієї команди “Європейської Солідарності” – зупиніться! Досвід Януковича демонструє – це дуже погано закінчується. Ви хочете залякати патріотів? Ви хочете залякати Софію Федину й нашу команду “Європейської Солідарності”? Я хочу вам заявити – не залякаєте! Ви жалюгідні! І намагаєтеся нагнати страх на тих, хто не боявся Януковича і не боявся його кліки”, – наголосив Парубій.

Він запевнив, що “Європейська Солідарність” і патріотичні сили не дозволять переслідувати Федину.

Українці! Важко повірити, але ми з кожним тижнем стаємо свідками все більшої кількості фактів переслідування українських захисників, які воювали і воюють за Україну на сході, українських волонтерів і патріотів. Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, члена команди «Європейської Солідарності» Sofiya Fedyna. За те, що вона висловила власну позицію стосовно чинної влади. Ми пам’ятаємо, таке вже було. Був один президент, який дуже боявся критики – Віктор Янукович. Він падав від яйця і змушував правоохоронні органи відкривати кримінальні справи за критику президента. Правохоронні органи, які керуються з Офісу президента, сьогодні переслідують тільки за те, що патріоти, українці мають іншу думку і можуть критикувати нинішню владу. Для того ви і пхаєте свій закон про дезінформацію, щоб розв’язати руки для ще більш масштабного переслідування українських патріотів, волонтерів та бійців. Звернення всієї команди «Європейської Солідарності»: Зупиніться! Досвід Януковича доводить – це дуже погано закінчується! Ви хочете злякати патріотів? Ви хочете злякати Софію Федину і нашу команду? Хочу вам заявити: не злякаєте! Ми не дозволимо переслідування Софії Федини! Патріотичні сили стануть пліч-о-пліч, захищаючи Софію і всіх українських патріотів, яких ви сьогодні через проплачені суди намагаєтеся залякати! Сьогодні на допиті у ДБР легендарний генерал Михайло Забродський і видатна волонтерка Яна Зінкевич. Закликаємо всіх, зокрема, членів «Слуги народу», всіх тих, хто вважає себе патріотами, тих, хто був на Майдані і в АТО, ви маєте дати опір небезпечній тенденції переслідування опозиції! Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 5 лютого 2020 р.

Як відомо, народного депутата від “Європейської Солідарності” Софію Федину викликають у Державне бюро розслідувань для вручення підозри. Відповідну повістку підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Федину чекають у будівлі ДБР на вулиці Симона Петлюри, 15 у четвер, 6 лютого, об 11:00.

Її підозрюють у погрозі вбивством президенту Володимиру Зеленському “в зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Кримінального кодексу).