"Європейська Солідарність" звернулася із запитом до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням дати роз'яснення, чи можуть телеканали транслюватимуть висловлювання президента Володимира Зеленського зі словом "засранці".

Йдеться в заяві фракції “ЄС”.

“чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі. В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово «ср…ка», просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань президента зі словом “засранці”- заявили в “Євросолідарності”.

Народних депутатів цікавить, чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які транслювали слова Зеленського?