Йдеться в заяві фракції “ЄС”.
“чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі. В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово «ср…ка», просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань президента зі словом “засранці”- заявили в “Євросолідарності”.
Народних депутатів цікавить, чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які транслювали слова Зеленського?
- У вівторок, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українських далекобійників. Глава держави розповів, що знайшов у соціальній мережі групу під назвою “ГВК” Ваговий контроль”, в якій 17 тисяч 864 людини, і приєднався до неї. У цій групі користувачі, серед іншого, допомагали один одному уникати пунктів вагового контролю.
- Це чи то обурило, чи то розвеселило Президента, тому він назвав таких водіїв “засранцями” і пообіцяв їх знайти.
- Водночас користувачі Мережі масово критикували Зеленського за те, що “відосики” — не про те і “приколи” не на часі.