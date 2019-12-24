Про це повідомили в прес-службі фракції.

“Фракція “Європейська Солідарність” подасть зміни до щойно підписаного Володимиром Зеленським Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Державне бюро розслідувань”, які приведуть його у відповідність до Конституції України. … Фракція днями зареєструє відповідний законопроєкт і буде наполегливо домагатися його ухвалення”, — йдеться в повідомленні.

У фракції висловили думку, що Президенту Зеленському варто було ветувати закон, однак він не зробив цього з метою “переслідування своїх опонентів”.

“Якщо виходити з букви і духу закону, Володимир Зеленський мав би заветувати ініційований ним же закон і самостійно запропонувати депутатам формулу його приведення у відповідність до Конституції. Але із очевидної логіки політичного переслідування своїх опонентів – він підписав цей завідомо антиконституційний документ”, — наголосили у фракції .

Нагадаємо, 10 вересня Президент України Володимир Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт, яким запропонував перезапуск Державного бюро розслідувань.