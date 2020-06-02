Про це заявив сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, співголова фракції Артур Герасимов.
“Минулого тижня режим Зеленського показав своє справжнє обличчя, нацькувавши ДБР на національний музей Гончара. Вони злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше 5 статей Кримінального кодексу. І все це, як виявилося, за прямими наказами Зеленського”, – зазначив нардеп.
“Навіть Печерський суд відмовився надати індульгенцію цьому беззаконню. Дії правоохоронців вже визнано протиправними”, – наголосив Герасимов.
Нардеп уточнив, що “Європейська Солідарність” вимагатиме покарання всіх причетних до штурму музею.
“Штурм музею Гончара – сигнал тривоги для українців. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля – завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому “Європейська Солідарність” вимагає звільнення керівництва ДБР. А усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду мають бути покарані”, – заявив Герасимов.
Він також зазначив, що за останній місяць влада втратила контроль над криміногенною ситуацією в країні, що “доводять злочини в Житомирі, Кагарлику, Броварах”.
“Нагадаю, саме Зеленський взяв під особисту відповідальність поліпшення криміногенної ситуації в країні”, – сказав Герасимов.
- 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Того ж дня близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся в ДБР. Ця інформація не є правдивою.
- Печерський суд Києва визнав незаконним обшуки в музеї Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.