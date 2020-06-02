Фракція "Європейської Солідарності" вимагає звільнити керівництво Державного бюро розслідувань через протиправні дії під час силового захоплення музею Гончара в Києві.

Про це заявив сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, співголова фракції Артур Герасимов.

“Минулого тижня режим Зеленського показав своє справжнє обличчя, нацькувавши ДБР на національний музей Гончара. Вони злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше 5 статей Кримінального кодексу. І все це, як виявилося, за прямими наказами Зеленського”, – зазначив нардеп.

“Навіть Печерський суд відмовився надати індульгенцію цьому беззаконню. Дії правоохоронців вже визнано протиправними”, – наголосив Герасимов.

Нардеп уточнив, що “Європейська Солідарність” вимагатиме покарання всіх причетних до штурму музею.

“Штурм музею Гончара – сигнал тривоги для українців. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля – завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому “Європейська Солідарність” вимагає звільнення керівництва ДБР. А усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду мають бути покарані”, – заявив Герасимов.

Він також зазначив, що за останній місяць влада втратила контроль над криміногенною ситуацією в країні, що “доводять злочини в Житомирі, Кагарлику, Броварах”.

“Нагадаю, саме Зеленський взяв під особисту відповідальність поліпшення криміногенної ситуації в країні”, – сказав Герасимов.