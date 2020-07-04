Партія "Європейська Солідарність" закликає скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України через референдум, який Росія провела в незаконно анексованому Криму.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті політсили.

Йдеться про референдум щодо поправок до конституції РФ, яких завершився 1 липня. У суботу, 4 липня, ці поправки вступили в силу.

“Проведення незаконного референдуму в окупованих Донбасі та Криму, який передував легітимізації конституції Путіна, є не лише черговим грубим порушенням суверенітету України, але й вкотре підтверджує, що участь у мирному процесі для Росії є не більше, ніж димовою завісою для послідовної реалізації агресивних планів проти нашої держави. Немає жодних сумнівів, що подальші територіальні претензії здійснюватимуться по лінії “захисту російських громадян” та супроводжуватимуться повзучою “паспортизацією” громадян України”, – зазначається в заяві.

В “ЄС” наголосили, що такі цинічні дії Росії вимагають “рішучої і консолідованої реакції української влади, а не відмовчування і заглядання в очі”.

У зв’язку з цим в політсилі закликають:

• невідкладно скликати засідання РНБО “для комплексної оцінки ризиків на російському напрямку”;

• ввести національні і вимагати введення міжнародних санкцій проти організаторів незаконного референдуму на окупованих територіях України;

• невідкладно ініціювати на різних міжнародних майданчиках, включаючи Раду Безпеки ООН, обговорення і засудження протиправного голосування на окупованих територіях України;

• винести на міжнародний порядок денний питання нової російської конституції як загрози миру і безпеці;

• вжити ефективних заходів для недопущення подальшої “російської паспортизації” громадян України;

• припинити підривні дії проти гуманітарної безпеки України і зупинити узурпацію Росією та її маріонетками інформаційного простору України.