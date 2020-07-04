Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті політсили.
Йдеться про референдум щодо поправок до конституції РФ, яких завершився 1 липня. У суботу, 4 липня, ці поправки вступили в силу.
“Проведення незаконного референдуму в окупованих Донбасі та Криму, який передував легітимізації конституції Путіна, є не лише черговим грубим порушенням суверенітету України, але й вкотре підтверджує, що участь у мирному процесі для Росії є не більше, ніж димовою завісою для послідовної реалізації агресивних планів проти нашої держави. Немає жодних сумнівів, що подальші територіальні претензії здійснюватимуться по лінії “захисту російських громадян” та супроводжуватимуться повзучою “паспортизацією” громадян України”, – зазначається в заяві.
В “ЄС” наголосили, що такі цинічні дії Росії вимагають “рішучої і консолідованої реакції української влади, а не відмовчування і заглядання в очі”.
У зв’язку з цим в політсилі закликають:
• невідкладно скликати засідання РНБО “для комплексної оцінки ризиків на російському напрямку”;
• ввести національні і вимагати введення міжнародних санкцій проти організаторів незаконного референдуму на окупованих територіях України;
• невідкладно ініціювати на різних міжнародних майданчиках, включаючи Раду Безпеки ООН, обговорення і засудження протиправного голосування на окупованих територіях України;
• винести на міжнародний порядок денний питання нової російської конституції як загрози миру і безпеці;
• вжити ефективних заходів для недопущення подальшої “російської паспортизації” громадян України;
• припинити підривні дії проти гуманітарної безпеки України і зупинити узурпацію Росією та її маріонетками інформаційного простору України.
- Голосування щодо поправок до конституції РФ (референдум) тривало з 25 червня по 1 липня. Однією з найрезонансніших поправок є занулення президентських термінів президента Росії Володимира Путіна, що дасть змогу йому залишатися при владі після 2024 року. Голосування проводилося і на території незаконно захопленого РФ українського Криму. У ЦВК РФ стверджують, що на підтримку змін до конституції РФ виступили 77,92 % виборців. Поправки набули чинності в суботу, 4 липня.
- Окупанти возили українців з тимчасово окупованих територій Донбасу до Росії голосувати за поправки до конституції.
- Посольство США в Україні засудило проведення “загальноросійського голосування по поправках до Конституції Росії” в окупованому Криму.
- Європейський Союз засуджує проведення Росією голосування щодо поправок до конституції РФ у незаконно анексованому Криму.