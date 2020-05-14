Про це повідомив в Facebook народний депутат Микола Княжицький.

Як повідомлялося раніше, 24 квітня “мовної омбудсмен” Тетяна Монахова повідомила, що подала у відставку. Вона розповіла, що за 5 місяців на посаді їй так і не вдалося створити секретаріат через бездіяльність уряду. Крім того, чиновниці, за її словами, не виплачували зарплату.

Народні депутати від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький, Софія Федина та Володимир В’ятрович подали в спільне депутатське звернення з вимогою “якомога швидше подати в Кабмін кандидатуру на посаду Уповноваженого із захисту державної мови”.

“Це мало б статися впродовж 30 днів з моменту припинення повноважень попереднього омбудсмена”, — наголосив Княжицький.

Звернення адресоване в.о. міністра культури і інформаційної політики України Світлані Фоменко, міністру юстиції Денису Малюсці та омбудсмену Людмилі Денісовій.

Крім того, Княжицький подав окреме депутатське звернення на ім’я Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з приводу того, що секретаріат уповноваженого із захисту державної мови так і не був створений.

Княжицький заявив, що в Мінкультури його запевнили, що документи для створення секретаріату було подано в Кабмін понад місяць тому, проте відповідь отримано не було.