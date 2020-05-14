Про це повідомив в Facebook народний депутат Микола Княжицький.
Як повідомлялося раніше, 24 квітня “мовної омбудсмен” Тетяна Монахова повідомила, що подала у відставку. Вона розповіла, що за 5 місяців на посаді їй так і не вдалося створити секретаріат через бездіяльність уряду. Крім того, чиновниці, за її словами, не виплачували зарплату.
Народні депутати від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький, Софія Федина та Володимир В’ятрович подали в спільне депутатське звернення з вимогою “якомога швидше подати в Кабмін кандидатуру на посаду Уповноваженого із захисту державної мови”.
“Це мало б статися впродовж 30 днів з моменту припинення повноважень попереднього омбудсмена”, — наголосив Княжицький.
Звернення адресоване в.о. міністра культури і інформаційної політики України Світлані Фоменко, міністру юстиції Денису Малюсці та омбудсмену Людмилі Денісовій.
Крім того, Княжицький подав окреме депутатське звернення на ім’я Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з приводу того, що секретаріат уповноваженого із захисту державної мови так і не був створений.
Княжицький заявив, що в Мінкультури його запевнили, що документи для створення секретаріату було подано в Кабмін понад місяць тому, проте відповідь отримано не було.
“Складається враження, що міністр Кабінету Міністрів чи персонально прем’єр виступають проти включення цього питання до порядку денного засідання уряду або міністерство культури вводить в оману народних депутатів та громадськість”, — прокоментував Княжицький.
- Нагадаємо, Кабмін призначив Монахову мовним омбудсменом в листопаді 2019 року. До цього вона працювала завідуючою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).
- 7 травня Кабінет Міністрів України звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженої з захисту державної мови (мовного омбудсмена).