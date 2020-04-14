Фракція "Європейської Солідарності" вимагає від влади надати публічний звіт про ситуацію навколо пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це повідомила в Facebook нардеп Ірина Фриз.

“Ми з фракцією “Європейської Солідарності” спрямовуємо депутатське звернення щодо пояснень влади відносно ситуації навколо пожежі в Чорнобильській зоні. […] Ми вимагаємо інформування населення щодо вжитих заходів та їх результативності стосовно ліквідації наслідків пожежі в зоні відчуження довкола ЧАЕС, розмірів завданих державі збитків, а також поінформувати про осіб, притягнутих до юридичної відповідальності за вчинені злочини (зокрема, за умисне знищення лісових насаджень, житлових та нежитлових приміщень шляхом підпалу)”, — заявила Фріз.

Депутатка наголосила, що громадяни також мають отримати інформацію щодо екологічної ситуації в Києві та області в зв’язку з пожежею. Зокрема, про стан радіоактивного фону, якість повітря та прийняті для стабілізації екологічної ситуації заходи.

Нагадаємо, лісова пожежа на площі 20 га в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Згодом площа загорянь в зоні збільшилася.