Про це повідомляє прес-служба партії.

“Партія “Європейська Солідарність” вітає звільнення дискредитованого голови ДБР Труби і вимагає від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальну справу за вчинені Трубою злочини” – сказано в заяві.

У партії наголошують, що “покарання за системне порушення законів і Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку має понести він, а також інші фігуранти, присутні на “плівках Труби””.

При цьому в “Євросолідарності” також вважають, що власне звільнення Труби було проведено з порушенням Конституції.

У заяві наголошується, що згідно рішенням Конституційного суду від 16 грудня 2019 року, Президент України не має права призначати керівництво Бюро, тому що підпорядкування ДБР і НАБУ через звільнення та призначення керівників створює загрозу незалежності зазначених органів.