Фракція "Європейської Солідарності" вимагає викликати сьогодні до Верховної Ради міністра оборони України Андрія Загороднюка та начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака в зв'язку з ескалацією ситуації на Донбасі.

Про це заявила сьогодні, виступаючи з парламентської трибуни, співголова фракції Ірина Геращенко.

“Ми вимагаємо, щоб сьогодні до Верховної Ради України було викликано міністра оборони, начальника Генштабу, і ми почули, що відбувається на фронті поблизу місця розведення. Як в цих умовах можна вимагати ще розведення в Гнутово і готувати в Мінську ще кілька пунктів? Чому сьогодні за ініціативою Росії відбувається Радбез ООН, а не за ініціативою України, де ми маємо шмагати Росію за невиконання кожного пункту Мінських угод, за те, що щодня стріляють і вбивають українців?” – зазначила Геращенко.

Нардеп наголосила, що вірити в мирні наміри Росії “може тільки мазохіст”.

“Сьогоднішня військова провокація – це не просто так, КГБісти дуже люблять символічні дати. Це в нагадування про Майдан, де також за ними стояла Росія і Кремль. Побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст. Президент Зеленський рік тому обіцяв країні, що в нього є стратегія миру, вже за рік в Мюнхені він зізнався, що в нього немає ніякої стратегії, а його тактика – це спільні патрулі наших військових, наших нацгвардійців – і бойовиків, які сьогодні з 5:00 ранку обстрілюють місця розведення поблизу Гнутово і Новотошківського” , – заявила Геращенко.

КДБісти дуже люблять символічні дати. Сьогоднішня військова провокація відбулась не просто так – це нагадування про наступ силовиків на Майдан, за яким стояла Росія та Кремль. Побачити мир в очах Путіна може лише мазохіст. Iryna Gerashchenko з трибуни Верховної Ради. Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 18 лютого 2020 р.