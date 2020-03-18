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«Євробачення-2020» скасували

Пісенний конкурс "Євробачення-2020" скасували через пандемію коронавірусу.

Середа, 18 березня 2020, 15:49

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

“З глибоким жалем повідомляємо про скасування пісенного конкурсу “Євробачення-2020” в Роттердамі. За останні кілька тижнів ми вивчили безліч альтернативних варіантів, які дозволили б провести “Євробачення”. Однак невизначеність, викликана поширенням COVID-19 по всій Європі – і обмеження, введені урядами країн-учасниць і владою Нідерландів, – означає, що Європейський мовний союз (EBU) прийняв важке рішення не проводити конкурс, як планувалося”, – наголошується в повідомленні.

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За всі 64 роки існування конкурс жодного разу не скасовувався.

Пізніше Роттердам і всі організатори продовжать переговори щодо проведення конкурсу у 2021 році.

Раніше букмекери визначили фаворитів пісенного конкурсу “Євробачення 2020”. Україна після другого півфіналу Національного відбору виявилася аж на 19 позиції.

Теги: Євробачення2020, коронавірус

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