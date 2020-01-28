На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020", який у травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Так, у мерії Роттердама сьогодні відбулося жеребкування конкурсу, під час якого країни-учасниці були розподілені між двома півфіналами, які відбудуться 12 травня і 14 травня.

На конкурсі виступлять представники 41 країни. Артисти з 35 країн у півфіналах будуть боротися за місце в гранд-фіналі. Автоматично до фіналу проходять представники країн “Великої п’ятірки” (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії), а також Нідерландів (як країни-господині “Євробачення-2020”).

Учасник від України виступить у другій половині першого півфіналу.

Відтак, у першому півфіналі (12 травня) виступлять артисти з 17 країн: Північної Македонії; Білорусі; Литви; Швеції; Словенії; Австралії; Ірландії; Росії; Норвегії; Кіпру; Хорватії; Азербайджану; Мальти; Ізраїлю; України; Румунії; Бельгії.

У другому півфіналі (14 травня) виступлять артисти з 18 країн: Австрії; Молдови; Польщі; Сан-Марино; Сербії; Ісландії; Чехії; Греції; Естонії; Данії; Болгарії; Швейцарії; Фінляндії; Вірменії; Латвії; Грузії; Португалії; Албанії.

У кожному півфіналі буде визначено 10 країн, які за підсумками голосування глядачів і журі візьмуть участь ц гранд-фіналі 16 травня. До них приєднаються 6 країн, що пройшли у фінал автоматично.

Загалом у фіналі будуть представлені 26 країн.