В регіонах, де вже дозволили роботу ресторанів, щодня проводять рейди з метою перевірки дотримання карантинних норм. У 50 - 70 закладах фіксують порушення.

Про це заявив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі “Громадського”.

Він нагадав, що в місті Київ, а також у восьми областях, де поки немає сприятливої ​​епідситуації, робота ресторанів дозволена на літніх майданчиках і на виніс.

При цьому, порушення фіксуються саме в роботі ресторанів, які відкрили приміщення для відвідувачів.

“Якщо говорити сьогодні про ресторани, про їхній порядок роботи в епідемію, то ми бачимо порушення карантинних заходів саме в ресторанних комплексах. На сьогодні дозволено в місті Києві, як і у восьми регіонах, працювати ресторанним комплексам і закладам громадського харчування лише на терасах просто неба та на виніс. Якщо є люди всередині, то є небезпека на ураження та захворювання людей”, – сказав Рубан.

У кожному регіоні країни спеціальні мобільні групи проводять рейди. Рейди проводяться разом з представниками муніципальної поліції, а також за участі районних адміністрацій, управління благоустрою та муніципальної охорони, Держпродспоживслужби.

“І щодня ми фіксуємо по 50-70 порушень діючих нормативів. І я думаю, із сьогоднішнього дня, враховуючи не зниження захворюваності взагалі у місті Києві, буле посилена ця робота по всьому місту”, – зазначив Рубан.