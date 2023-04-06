Командувач авіації Військово-повітряних сил України бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що Києву дуже потрібні винищувачі F-16, які, за його словами, "у чотири-п’ять разів" ефективніші за літаки радянських часів, які зараз використовуються військовими.

Про це інформує The Guardian.

Польща та Словаччина нещодавно почали споряджати Україні винищувачі МіГ-29, водночас Голубцов зауважив, що військові літаки радянських часів не зможуть повністю протистояти військово-повітряним силам Росії.

Він зазначив, що хоча передача радянських винищувачів МіГ-29 союзниками була “важливим кроком”, літаки не повністю відповідають вимогам України до бойових умов.

F-16 — винищувач, який став багатоцільовим літаком, здатним виконувати весь спектр повітряних завдань. МіГ-29, на жаль, минулого століття”.

США поки що виключили передачу Україні винищувачів F-16. Позиція Білого дому є критичною, оскільки США контролюють реекспорт літаків, і жодна країна не перечитиме Вашингтону, враховуючи занепокоєння щодо можливої ​​помсти Росії.

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Під час візиту до Варшави 5 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що вірить, що Польща візьме на себе провідну роль у формуванні “коаліції” західних держав, які постачатимуть військові літаки Україні. Варшава допомогла активізувати підтримку постачання танків на початку цього року.

Під час візиту Зеленського Польща пообіцяла Україні ще 10 МіГ-29 на додаток до чотирьох уже наданих.

У Reuters зазначили, що будь-яка коаліція донорів F-16, ймовірно, залежатиме від підтримки США, безумовно, найбільшого виробника літаків.

Зауважимо, РФ розставляє складні “пастки”, щоб влаштувати засідку на українські винищувачі. З кожним днем стає важче втримати росіян застарілими радянськими літаками.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.